Москва, 9 октября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск о правах на песни группы в кассационный суд, сообщил 9 октября директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Он (Разин) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию, хотя говорил, что подавать не будет», — сказал Кудряшов РИА Новости.

Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, дело поступило 29 сентября 2022 года.

«Можно сказать, что Разин публично рвет на себе волосы страданиями по поводу смерти Юры, а параллельно пытается придать делу ход», — добавил Кудряшов.

ИА REGNUM напоминает, что солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов на протяжении нескольких лет судился с бывшим продюсером группы Андреем Разиным за права на ряд песен, в том числе «Белые розы». В 2022 году, накануне смерти Шатунова, ему вернули права на исполнение его хитов.

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