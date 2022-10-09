Луганск, 9 октября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В результате обстрела города Старобельска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ пострадал один мирный житель. Об этом 9 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением американской РСЗО М142 HIMARS ранен один мирный житель», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в ракете HIMARS, которой ВСУ ударили по месту сбора беженцев на окраине Старобельска, была шрапнель.