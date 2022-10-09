Симферополь, , 17:04 — REGNUM К работе на Керченской переправе приступил второй автомобильно-пассажирский паром. Об этом 9 октября сообщает Минтранс России.

Паром Марина Каширская © ИА REGNUM

«В морской порт Керчь прибыл паром «Лаврентий», — говорится в сообщении министерства. — Это второй… паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива».

Отмечается, что погрузка парома, который затем отправится через пролив в порт Кавказ, начнётся в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по автомобильной части Крымского моста в настоящее время будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром.