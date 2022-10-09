Вашингтон, 9 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая американского телеканала Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на [территории б. УССР] — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для [киевского режима]», — сказала ведущая.

Она также напомнила о заявлении Байдена о неизбежности «ядерного Армагеддона». По ее мнению, слова главы Белого дома указывают на обострение ситуации.