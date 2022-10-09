Салехард, 9 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) осуждён на длительный срок за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Установлено, что 30-летний житель Нового Уренгоя является сторонником радикальных религиозных взглядов. В 2018 году он совершил несколько денежных переводов своему родственнику — члену международной террористической организации — на его материальное обеспечение. Родственник участвовал в боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики.

Житель Нового Уренгоя приговорён судом за финансирование терроризма на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Отмечается, что установить обстоятельства преступления и привлечь осужденного к уголовной ответственности сотрудникам СКР удалось во взаимодействии РУФСБ России по Тюменской области.