9 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Роман Газенко, , 18:07 — REGNUM В конце сентября еженедельник «Тайм» опубликовал интересный материал. Вопреки стандартам жанра, под видом непредвзятого обзора активности в соцсетях бывш. УССР он скорее напоминает эссенцию электоральной рекламы. Фигурой, на которой фокусируется внимание западной публики, стал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Вот этот текст:

Валерий Залужный Mva.gov.ua

Источник: Inside the Ukrainian Counterstrike That Turned the Tide of the War // Time, September26,2022

За внешне снисходительным тоном публикации — более чем серьёзный политический сигнал. Это — знак того, что часть глобальных векторов влияния на киевскую политику готовит экстренный транзит власти в стране. Контекстная логика позволяет связать в единую систему целый ряд событий вокруг доминантного фактора — президентских выборов на территории б. УССР. Формально они предстоят в марте 2024 года. Но фактически борьба за высший пост государства уже началась.

В этой оптике на первый взгляд выглядит нелогичным совершённый киевским лидером Зеленским демарш против ключевых фигур силового блока. В августе он отправил в отставку руководителя Службы безопасности Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

Баканов — друг детства Зеленского, член команды «Картал 95». Он, как «в доску свой», не имеющий ни малейшего опыта спецслужбистской деятельности, был поставлен политическим контролёром над СБУ. Формальным поводом для его смещения послужили «многочисленные факты госизмены» в его ведомстве. Припомнили Баканову и скандал с выводом 20 миллионов долларов в Европу ровно за сутки до начала спецоперации.

Иван Баканов Интернет-представительство Киевского террористического режима

Но! Сколько бы ни наворовал глава СБУ, перед началом президентского транзита таких опорных людей не сносят. Казалось бы, налицо политтехнологический нонсенс — выбить ножку из-под политической табуретки, на которой Зеленский и так не очень устойчиво сидит. Здесь тем не менее наблюдается сиюминутный тактический плюс. Перед электоратом можно сыграть принципиального борца за государственные интересы, которого не остановит даже многолетняя дружба. Стратегический минус такого политсериала «Слуга народа — 2» — лидер готов принести в жертву своим властным амбициям даже самых близких, с риторическим вопросом: как он поступит с соперниками и нейтралами?

Волна резонансных увольнений обнаружила свой «пакетный» характер. Как в логике транзита расценить одновременный снос генпрокурора Ирины Венедиктовой? Здесь ответ очевиден. Если латентная президентская гонка началась, то кто кроме действующего лидера может воспользоваться открывшейся возможностью? В условиях тотального провластного медиарежима такой шанс есть только у тех, кто уже обладает достаточным ресурсом известности в стране и за рубежом. Очередной актер? Больше номер не пройдёт. Слишком прямой смысл обретает выражение «политический театр». Экс-президент Пётр Порошенко? На протесте пришёл, ушёл — и на второй круг? Почему бы нет? При нём хотя бы не было большой войны. Здесь и проявляется логика увольнения генпрокурора Венедиктовой. Она всячески тормозила уголовное расследование по делу о госизмене Порошенко. На её место назначен её заместитель Алексей Симоненко. Он известен тем, что угодил в базу «Миротворца» с формулировкой «за фабрикацию и фальсификацию дела против экс-президента». Это означает знак «Стоп» для его президентских амбиций.

Петр Порошенко Интернет-представительство Киевского террористического режима

Под операцию по зачистке электорального пространства подпадает и советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. В августе он заявил, что планирует баллотироваться в президенты [бывш. УССР], если Зеленский не пойдет на второй срок. Возможно, что в операции «второй срок Зеленского» Арестовичу отводится роль дублёра. Хотя бы потому, что, если он попытается всерьёз реализовать свои президентские амбиции, ему, главному рупору киевской пропаганды, припомнят, как он стоял у истоков антизападного Евразийского движения и его связи с русскими националистическими кругами. А на крайний случай актуализируют заявление бывшего министра здравоохранения [бывш. УССР] Максима Степанова, согласно которому Арестович имеет признаки психического заболевания, токсичен и профнепригоден.

Далее: потенциально способна аккумулировать протестный электоральный потенциал партия Анатолия Шария — но она вне закона, он сам объявлен в розыск по обвинению в госизмене и скрывается в Испании.

Промежуточный итог оказался, вероятно, неожиданным для команды Зеленского: фактически расчищен электоральный плацдарм для его главного соперника в борьбе за президентское кресло — главкома ВСУ Валерия Залужного.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный Интернет-представительство Киевского террористического режима

Ещё в июне активно поднимался вопрос о досрочных президентских выборах. Тогда на волне патриотического угара закономерно выправились кривые катастрофического падения рейтинга Зеленского, а фронтовые провалы киевской армии играли против популярности командующего операцией генерала Валерия Залужного. Уже тогда можно было предположить интригу «З против З» — Залужный вместо Зеленского.

На этом фоне в последний день июня [бывш. УССР] соцсети распространили видео подрыва автомобиля в самом центре Киева с информацией о гибели Валерия Залужного. Официальные власти от комментариев воздержались. Вскоре стало очевидно, что этот фейк — классический старт активной фазы чёрного пиара альтернативного кандидата в борьбе за высшую власть в стране. Ранее Залужный выступил с открытой жёсткой критикой вмешательства Зеленского в управление боевыми действиями армии из-за катастрофы в Лисичанском котле, куда угодили отборные части ВСУ.

В русле этой логики нынешние беспрецедентные наступательные усилия киевских войск следует рассматривать прежде всего как политическую стратегическую операцию по взятию главкомом Залужным президентской высоты. Ответный ход Зеленского: Верховная рада дружно проголосовала за отсрочку намеченных на март 2024 года президентских выборов.

Волна медийной поддержки западными СМИ фигуры Залужного усиливает интригу. Это может оказаться признаком априорной поддержки (либо провокации) извне более чем вероятного сценария неконституционной смены власти на территории бывш. УССР. Чем бы ни разрешилась эта интрига, ясно, что она лишь отражает глубокий конфликт на уровне внешнего управления киевской политикой. Не исключено, что на проекте «президент в генеральских погонах» сошлись внешние кураторы, которые стремятся переключить режим прокси-войны на прямое столкновение России с НАТО — войны за разрушение России и Европы до последнего жителя бывш. УССР. В такую воронку утянет всех косвенных участников, которые сейчас остаются в зоне «векторов влияния» — поставщиков вооружений, организаторов многоуровневых разведывательных систем и инициаторов антироссийских экономических санкций.