Симферополь, 9 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. При ликвидации пожара на Крымском мосту были задействованы пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская, сообщает 9 октября ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ.

Цитата из видeo: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

«С соблюдением технологического графика отправления с мест дислокации выехали пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работы пожарные поезда поочередно убывали для дозаправки, сменяя друг друга. После ликвидации открытого горения пожарные поезда провели охлаждение цистерн с топливом.