Донецк, , 16:30 — REGNUM В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ получили ранения двое мирных жителей. Об этом 9 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела Киевского района получили ранения мужчина 1945 года рождения и женщина 1944 года рождения» — написал Кулемзин.

По его данным, пострадавшие были доставлены в республиканский травматологический центр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку более 10 снарядов.