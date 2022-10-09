Москва, 9 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Штурмовым отрядам «ЧВК Вагнера» удалось завершить зачистку поселка Зайцева, расположенного около юго-восточной окраины города Бахмут (Артемовск). Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин, автор аналитического телеграм-канала Colonel Cassad.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Первые сообщения об освобождении Зайцево появились несколько дней назад, однако оказались ложными. ВСУ, перебрасывая на оборону поселка все новые и новые подкрепления из города, продолжали удерживать несколько домов на севере населенного пункта. Наиболее ожесточенные бои шли за метеостанцию, которая расположена на возвышенности и необходима была ВСУ для того, чтобы корректировать огонь артиллерии. В итоге вагнеровцам удалось выбить оттуда противника.

«Поселок Зайцево полностью взят и зачищен бойцами ЧВК «Вагнер». Важный укрепрайон противника в Зайцево взломан, ситуация для ВСУ к юго-востоку от Артемовска продолжает ухудшаться», — считает Борис Рожин.

Бахмут остается одним из наиболее важных оплотов ВСУ в Донбассе. Для того, чтобы остановить наступающие отряды «ЧВК Вагнера», командование ВСУ стянуло в город значительные силы — до 30 тысяч бойцов, боевиков нацбатальонов и иностранных наемников. Тем не менее, Бахмутское направление остается единственным, где российская сторона ведет активные наступательные действия благодаря работе «музыкантов».