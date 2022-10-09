Энергодар, Запорожская область, 9 октября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Жители Энергодара и его пригородов из-за обстрелов со стороны ВСУ почти сутки остаются без электричества, воды и связи. Об этом 9 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В городе после вчерашних (8 октября) обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также», — сказал он.

Рогов добавил, что ТЭС, которая расположена рядом с Запорожской АЭС, также подверглась обстрелу.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевский режим скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области.