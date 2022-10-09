Симферополь, 9 октября 2022, 16:14 — REGNUM По автомобильной части Крымского моста в настоящее время будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром. Об этом 9 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов уточнил, что перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ».
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что автомобили, которые следуют в Крым со скоропортящимися продуктами будут отправлять на паромах через Керченский пролив в первую очередь.
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