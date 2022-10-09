Симферополь, , 16:14 — REGNUM По автомобильной части Крымского моста в настоящее время будут пропускать только легковые машины, для переправки автобусов работает паром. Об этом 9 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По Крымскому мосту © ИА REGNUM

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ».

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что автомобили, которые следуют в Крым со скоропортящимися продуктами будут отправлять на паромах через Керченский пролив в первую очередь.

Читайте также: Минтранс РФ: автомобили с продуктами будут отправлять в Крым приоритетно