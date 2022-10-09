Москва, 9 октября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 9 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано 12 авиарейсов, еще два отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей и гостей столицы в ближайшие четыре дня ожидает сухая, солнечная погода с температурой воздуха до +15… +16 °C.