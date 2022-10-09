Кронштадт, Санкт-Петербург, 9 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия памятника адмиралу Фёдору Литке прошла в музейно-историческом парке «Остров фортов» 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического сообщества.

ИА REGNUM Архипелаг Новая Земля

Открытие памятника приурочено к 225-летнему юбилею выдающегося адмирала и мореплавателя. Монумент выполнен скульптором Студии военных художников имени М. Б. Грекова Дмитрием Клавсуцем.

Скульптура выполнена из бронзы. Высота памятника с учётом постамента составляет 4,6 метра. У подножия памятника установлены выполненные из бронзы символы арктических экспедиций: белый медведь, тюлень и чайка.

«Даже через 177 лет путешествий, исследований и открытий личность адмирала Литке остаётся эталоном для подражания. Девиз Фёдора Петровича — «Бодрствуя, я служу!» — по-прежнему призывает нас отдавать все свои силы при решении любых задач, которые ставит перед нашей страной жизнь», — отметил на открытии памятника вице-президент Русского географического сообщества Кирилл Чистяков.

Фёдор Литке родился в Санкт-Петербурге в 1797 году. В 1817 году он отправился в двухлетнее кругосветное путешествие на шлюпе «Камчатка» в качестве начальника гидрографической экспедиции.

Далее Литке проводил научные экспедиции к Новой Земле и совершил ещё одно кругосветное путешествие на шлюпе «Сенявин». Он исследовал и описал важнейшие объекты в Беринговом море, включая берега Камчатки, неизвестный до того остров Карагинский и другие.

Во время Крымской войны Литке организовал оборону Финского залива, после чего получил чин полного адмирала и был назначен членом Государственного совета. Также Литке являлся вице-президентом Русского географического общества и президентом Академии Наук.