Донецк, , 16:07 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Иловайск из установки HIMARS.