Салехард, , 16:07 — REGNUM На Ямале 9 сентября тепловоз столкнулся с грузовиком на железнодорожном пути необщего пользования ООО «Газпромнефть-снабжение». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На месте аврииНа Ямале грузовик столкнулся с поездом Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Столкновение столкновение тепловоза ТЭМ-2N7206, который принадлежит ООО «Нефте-химическая транспортная компания», с грузовым автомобилем SCANIA произошло в 13:50 (11:50 мск).

«Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — сообщает ведомство.

Назначена прокурорская проверка причин инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на перегоне Кузино — Коуровка Первоуральского городского округа с рельсов сошли два вагона-цистерны.

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