Донецк, 9 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Петровский, Кировский и Ленинский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. 15:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. 14:00 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено один снаряд калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую и Яковлевку натовскими снарядами.