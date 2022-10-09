Москва, 9 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 5:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Соболев

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Квинси Промес (45+6’ Данил Денисов, 90+5’), Александр Соболев (50’ Данила Пруцев, 61’ Антон Зиньковский) и Руслан Литвинов (73’ Квинси Промес). Голы самарской команды забили Роман Ежов (6’ Максим Глушенков) и Амар Рахманович (56’).

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Литвинов, Денисов, Хлусевич, Джикия (Мевля, 80’), Промес, Зобнин, Пруцев (Маслов, 81’), Умяров (Рассказов, 86’), Соболев, Николсон (Зиньковский, 59’).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Евгеньев, Зотов, Бейл, Витюгов (Бабкин, 73’), Ежов (Цыпченко, 72’), Коваленко (Соколов, 82’), Глушенков, Пиняев (Чиркович, 67’), Рахманович (Шитов, 82’).

«Спартак», одержав восьмую победу и набрав 25 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 11-ю очками остались на 11-й позиции.