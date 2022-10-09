Москва, , 15:56 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации на территории б. УССР уничтожили в общей сложности 317 самолётов и 159 вертолётов киевских боевиков. Об этом 9 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что также за это время российскими войсками были уничтожены 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили самолёт Су-24 и вертолёт Ми-24 киевских нацистов.