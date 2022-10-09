Москва, , 15:50 — REGNUM Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбили самолёт Су-24 и вертолёт Ми-24 киевских нацистов. Об этом 9 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил [Киева] в районе населенного пункта Доброе Николаевской области и ударный [киевский] вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также российские средства противовоздушной обороны сбили за это же время шесть беспилотников ВСУ, включая один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Устиновка Харьковской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37) ВСУ в ДНР