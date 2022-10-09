Москва, 9 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37) ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«В районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой Народной Республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37)», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также российские средства противовоздушной обороны сбили за это же время четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецк.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что склад боеприпасов 61-й пехотной бригады киевских нацистов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «HIMARS», а также «Ураган» уничтожен высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) России.