Пекин, , 15:42 — REGNUM Группа учёных под руководством сотрудника Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа установила, что на Энцеладе — одном из спутников Сатурна — может содержаться большое количество фосфора, способствующего возникновению микроорганизмов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Энцелад, шестой спутник Сатурна с борта АМС «Кассини» Nasa

Энцелад является одним 82 известных спутников Сатурна. Он был открыт ещё в 1789 году, но оставался малоизученных до конца XX века. Поверхность Энцелада покрыта толстым слоем льда. Ранее учёные уже установили, что на спутнике содержатся пять из шести основных элементов, необходимых для возникновения и развития жизни, включая углерод, водород, азот, кислород и серу.

Последним из этих элементов является фосфор, который прежде учёным не удавалось обнаружить на Энцеладе. Новое исследование показало, что вода на этом спутнике является сильно щелочной и не содержит кислород. Учёные считают, что в воде может быть растворён фосфор, высвободившийся из горных пород Энцелада.

Исследователи установили, что для растворения фосфора в водах океана Энцелада потребовалось бы более 100 тыс. лет. При этом океан на спутнике может существовать уже более 100 млн лет. Авторы работы подытожили, что это исследование может стать основой для будущего изучений возможности существования жизни на спутнике Сатурна.

