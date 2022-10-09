Удине, Италия, , 15:39 — REGNUM 9 октября в Удине на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Футбол

На матч назначена бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Альберто Тегони и Давиде Моро.

Стартовые составы команд:

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Дестини Удоджи, Неуэн Перес, Энцо Эбосс, Яка Бийол, Роберто Перейра, Санди Ловрич, Жан-Виктор Макенго, Уолес Соуза, Бето, Жерар Деулофеу.

Главный тренер: Андреа Соттил.

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Йоаким Мэле, Мемех Околи, Мерих Демирал, Ханс Хатебур, Джорджио Скальвини, Тейн Копмейнерс, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Адемола Лукман, Луис Мурьель.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.