Москва, , 15:35 — REGNUM Склад боеприпасов 61-й пехотной бригады киевских нацистов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «HIMARS», а также «Ураган» уничтожен высокоточным ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 9 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка нацгвардии Киева в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области, а также позиции 47-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, и живая сила и военная техника в 163-х районах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что атаки двух мотопехотных рот ВСУ из в Херсонской области были отражены российскими войсками