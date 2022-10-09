Лондон, 9 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. 9 октября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» футбольный клуб «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Родриго

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Марк Гэи, Джефри Шлупп, Йоаким Андерсен, Майкл Олис, Эберечи Эзе, Шейк Дукуре, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Одсонн Эдуар.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Робин Кох, Лиам Купер, Паскаль Стрейк, Расмус Кристенсен, Бренден Эронсон, Марк Рока, Джек Харрисон, Тайлер Адамс, Родриго, Патрик Бэмфорд.

В текущем сезоне нападающий сборной Испании по футболу Родриго принял участие в семи матчах за «Лидс Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.