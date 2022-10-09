Москва, 9 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Атаки двух мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области отражены российскими войсками. Об этом 9 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 [киевских] военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за сутки на николаево-криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 боевиков, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне повышенного внимания к гаубицам M777 из-за специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР компания из Британии BAE Systems может возобновить их производство.