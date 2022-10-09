Москва, , 15:25 — REGNUM Оперативное совещание постоянных членов Совета Безопасности РФ запланировано президентом России Владимиром Путиным на 10 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Совете Безопасности Kremlin.ru

Повестка предстоящего совещания не уточняется. Предыдущие совещания президента с постоянными членами Совбеза прошли 23 и 29 сентября.

На встрече 23 сентября обсуждались вопросы, связанные с организацией патриотического воспитания в системы высшей школы. 29 сентября Путин обсуждал с постоянными членами Совета Безопасности организацию работы по частичной мобилизации и ряд других вопросов.

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