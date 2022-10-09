Москва, 9 октября 2022, 15:18 — REGNUM Автомобили «Аурус» смогли протестировать в ходе неформальной встрече в Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ, так как в данный момент произведено достаточное количество таких машин. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Владимир Путин за рулём «Ауруса» едет по трассе «Таврида»
Владимир Путин за рулём «Ауруса» едет по трассе «Таврида»
Kremlin.ru

«Уже, видимо, достаточно произвели, чтобы даже на таких многосторонних мероприятиях всех лидеров обеспечить нашими отечественными машинами», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор до начала неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым.