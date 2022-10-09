Москва, 9 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Автомобили «Аурус» смогли протестировать в ходе неформальной встрече в Санкт-Петербурге лидеры стран СНГ, так как в данный момент произведено достаточное количество таких машин. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин за рулём «Ауруса» едет по трассе «Таврида»

«Уже, видимо, достаточно произвели, чтобы даже на таких многосторонних мероприятиях всех лидеров обеспечить нашими отечественными машинами», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор до начала неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым.