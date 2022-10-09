Лондон, , 15:15 — REGNUM 8 октября в Лондоне на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Фулхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Футбол John Fischer

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Тило Керер, Пабло Форналс, Лукас Пакета, Деклан Райс, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн, Джанлука Скамакка.

«Фулхэм»: Бернд Лено, Тосин Адарабиойо, Нескен Кебано, Тим Рим, Гаррисон Рид, Энтони Робинсон, Бобби Рид, Андреас Перейра, Даниэль Джеймс, Жоау Пальинья, Карлос Винисиус.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Даниэль Робатан.