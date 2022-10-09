Лондон, , 15:08 — REGNUM На фоне повышенного внимания к гаубицам M777 из-за специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР компания из Британии BAE Systems может возобновить их производство. Об этом 9 октября сообщает газета Wall Street Journal.

155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным издания, на сегодняшний день производство указанных гаубиц сворачивается.

«Компания заявила, что сейчас проводит переговоры относительно возобновления (производства) с армией США, которая осуществляет программу создания оружия. Правительство США должно утверждать любые зарубежные продажи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что интерес к этим артиллерийским орудиям проявил ряд стран Центральной Европы, однако при этом не ожидается, что Вооружённые силы США будут восполнять свои запасы таких гаубиц.

При этом указывается, что, по данным BAE Systems, для полного воспроизводства названных орудий компании потребуется 30-36 месяцев, так как британской компании для этого необходимы новые поставщики титана и легких компонентов для этого изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о поставках киевскому режиму систем ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.