Москва, , 15:02 — REGNUM На николаево-криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике ВСУ масштабных наступательных действий не предпринимали. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.

По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.

«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника», — отмечается в сообщении.

Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии войск ВСУ на огневых позициях в районах н. п. Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 80 военнослужащих ВСУ убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, 7 боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

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