Москва, , 14:58 — REGNUM Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД киевского режима в районе города Запорожье. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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Кроме того, на николаево-криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике ВСУ масштабных наступательных действий не предпринимали.

По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на криворожском направлении, превысили 30% списочной численности.

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