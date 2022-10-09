Екатеринбург, 9 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Объединённый музей писателей Урала и Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера проведут выставку о «золотой лихорадке» на Урале и её отражении в творчестве писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка 13 октября. Об этом сообщил замгендиректора Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Владимир Быкодоров агентству ТАСС.

James St. John Золотые слитки

Выставка приурочена к году Мамина-Сибиряка, проходящему в Свердловской области в 2022 году в честь 170-летия со дня рождения писателя. Проект получил название «Золото. Главная тема в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка».

В Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге буду представлены инструменты золотодобытчиков, работавших на приисках Урала. Посетители выставки узнают об истории зарождения и развития золотого дела на Урале, а также на художественном отражении золотопромышленности в творчестве писателя, долгое время жившего в Екатеринбурге.