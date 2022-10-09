Москва, 9 октября 2022, 14:55 — REGNUM На запорожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления на позиции российских войск. Все атаки отражены. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.
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«На запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой Народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены», — отмечается в сообщении.
Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На луганском направлении также отбиты атаки ВСУ, уничтожено свыше 120 военнослужащих, три танка.
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