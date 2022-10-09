Владивосток, , 14:55 — REGNUM Народный артист России певец Григорий Лепс посетил 9 октября призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации Дальневосточного округа в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С. О. Макарова. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Григорий Лепс Okras

Отмечается, что Лепс исполнил для мобилизованных такие песни, как «Я буду с тобой», «Я счастливый», «Самый лучший день» и многие другие, а также рассказал им, как проходил срочную военную службу в одной из воинских частей Хабаровского края.

«Всем привет, ребята. Мы делаем, что можем. Я вот могу петь. Четно говоря, не уверен, но так говорят. Желаю всем счастья и здоровья, живите долго. Вернитесь живыми самое главное», — обратился к мобилизованным певец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что отсрочку от мобилизации могут получить все обучающиеся в вузах и техникумах с госаккредитацией.