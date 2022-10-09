Москва, 9 октября 2022, 14:53 — REGNUM На луганском направлении отбиты атаки ВСУ, уничтожено свыше 120 военнослужащих, три танка. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.
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«На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Берестовое, Спорное, Соледар, Яковлевка, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной республики», — отмечается в сообщении.
Уничтожено свыше 120 военнослужащих ВСУ, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
Кроме того, на краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали.
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