Москва, 9 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На луганском направлении отбиты атаки ВСУ, уничтожено свыше 120 военнослужащих, три танка. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.

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«На Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Берестовое, Спорное, Соледар, Яковлевка, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

Уничтожено свыше 120 военнослужащих ВСУ, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Кроме того, на краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали.