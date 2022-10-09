Москва, , 14:52 — REGNUM Россия всегда стремится к миру, в безысходной ситуации были приняты решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Мы всегда стремимся к миру. Ведь, вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли, по-другому нельзя», — отметил спикер Госдумы, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о необходимости «ждать эти восемь лет».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за воссоединение с Россией.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы территорий подписали договоры об их присоединении к России.

Госдума и Совфед единогласно ратифицировала международные договоры и приняли соответствующие федеральные конституционные законы.

4 октября президент Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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