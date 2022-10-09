Омск, , 14:50 — REGNUM В Омской области растёт число детей, родившихся третьими и последующими в семье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об это заявил губернатор Александр Бурков, подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Демография».

Многодетная семья Pixabay.com

По его словам, за четыре года бюджет национального проекта в регионе превысил 15 млрд рублей, 13 млрд из которых были выделены из федерального бюджета. В результате общая доля детей, родившихся третьими и последующими составила 31% против 25% в 2018 году.

«Количество многодетных семей за четыре года увеличилось на 10%. Сегодня в регионе их 32 тысячи. Каждый четвёртый ребёнок воспитывается в многодетной семье», — отметил руководитель субъекта.

В связи с этим в районе продолжают создавать дополнительные места в детсадах. Так, в строй введены девять детских садов на 1,5 тыс. мест. Вне нацпроекта построен ещё одно учреждение на 310 мест. В настоящее время здесь строится ещё четыре детсада на 641 место.