Москва, , 14:50 — REGNUM На краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — отмечается в сообщении.

Ликвидировано 17 боевиков ВСУ, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.

Кроме того, на купянском направлении ВСУ силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении н. п. Кисловка Харьковской области и Куземовка ЛНР. Все атаки противника отражены.

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