Москва, , 14:48 — REGNUM На купянском направлении ВСУ силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении н. п. Кисловка Харьковской области и Куземовка ЛНР. Все атаки противника отражены. Об этом 9 октября сообщили Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, один танк и девять боевых бронированных машин», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 военнослужащих ВСУ, два танка и три бронеавтомобиля.

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