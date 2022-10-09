Москва, , 14:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор до начала неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом 9 октября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

«До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане», — сказал он.

При этом президент Киргизии не смог посетить неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге.

Отметим, официальный саммит лидеров стран СНГ запланирован на середину ноября 2022 года в Астане