9 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение колумниста газеты Milliyet Озай Шендир о том, что турецкие власти хотят выступить организаторами встречи представителей Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии.

Мирослава Романенко, , 14:56 — REGNUM Турецкие власти хотят выступить организаторами встречи представителей Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и Германии, сообщает колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Шендира, соответствующее предложение Вашингтону уже было передано и с американской стороны реакция была позитивной.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что Запад обманет, а киевскому режиму нужна «передышка», чтоб еще больше вооружиться и с новыми силами быть брошенным западными странами против России. О чем можно вести переговоры, если Запад хочет уничтожить Россию, задались вопросом другие участники обсуждения.

«Они нас хотят уничтожить, так о чём переговоры?» — не понимает Алексей.

«У нас турки рулят что ли? Всё за нас решают», — возмутилась Diah174.

«Франция и Германия там тоже лишние. Для массовки разве что ль?» — не понимает Denis.

«Минские соглашения (все части)… Те же яйца, только в профиль. И как результат — зеро, то есть ноль», — отметил Pavel S.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После Крымского моста переговоры? Какая глупость», — добавил Александр Ф.

«Плавали! Знаем! Нам эти переговоры вышли боком!» — прокомментировала Olga 17 268.

«Тем странам нет доверия больше», — пишет Ольга.

«А [есть] хоть одна причина, чтоб Россия изменила свои планы… [относительно] враждебного государства, целенаправленно пытающегося запустить на свою территорию (а значит — к границам России) натовские военные базы, и вообще, изощряется во вредительстве России по любому поводу, культивирует русофобию и неонацизм?! Разве что речь зайдет об отодвигании НАТО к границам 1990 года. Тогда, может быть, стоит просто послушать, что предложат эти «демократоры-цивилизаторы». Но исконно русские территории должны вернуться к России без всяких условий! Если нет, давай, до свиданья! А то уже поняли, что Россия не собирается останавливаться, так решили закончить начатые ими [военные действия], пока ВСЯ [территория б. УССР] не попала под денацификацию!» — написала Татьяна Х.

«Они (Турция. — М. Р.) там бизнес теряют немаленький, вот и хлопочут. А вообще если бы турки реально хотели, чтобы конфликт закончился, то не поставляли бы вооружение [киевскому режиму]. Как минимум Одесса должна домой вернуться и Харьков», — отметила Валентина.

«Франция что там забыла? Просто, чтоб кто-то красивый был?» — не понимает Екатерина.

«Договорнячок по типу Минских [соглашений]… с кратным ужесточением военных действий после? Что-то какое-то так себе предложение», — задумался Алексей А.

«Никаких переговоров. Это будет капитуляция перед УГИЛ и Западом, со всеми вытекающими негативными для нас последствиями», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Россия, не ведись. Они опять хотят выиграть время, чтобы вооружить УГИЛ посильней. России только ликвидировать УГИЛ целиком и полностью и решить все свои задачи…» — написала Злата В.

«Переговоры на зиму, чтобы потом летом с новой силой?.. Турки думают, что все «турки», — отреагировал Виталик.

«Это они суетятся, чтобы Россия к Приднестровью через Одессу не вышла. Тогда эти остатки жалкого недогосударства вообще потеряют всякий смысл», — пишет Тим.

«Не о чем договариваться с западными шакалами, ведь они наверняка обманут, как это было не раз. А от неуравновешенного с деградирующим мозгом наркомана (Зеленского. — М. Р.) вообще не стоит ожидать ничего разумного. После всего, что он наговорил и успел натворить со своим народом», — подытожила Марина.