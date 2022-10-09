Донецк, , 14:30 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке восемь мин. Об этом 9 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:10 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Зайцево восемь мин.

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