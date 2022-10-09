Москва, 9 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Фотографии железнодорожных цистерн, которые сгорели накануне во время терактов на Крымском мосту, опубликовала 9 октября пресс-служба Министерства транспорта России в своём телеграм-канале.

пресс-служба Минтранса РФ Сгоревшие во время теракта на Крымском мосту цистерны

На выложенной в интернет фотографии запечатлены согревшие во время теракта и частично деформировавшиеся из-за высокой температуры железнодорожные цистерны.

«Пропуск поездов по Крымскому мосту обеспечен! Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн», — говорится в прикреплённом к фотографии сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе РФ сообщили, что автомобили, которые следуют в Крым со скоропортящимися продуктами будут отправлять на паромах через Керченский пролив в первую очередь.