Тайбэй, 9 октября 2022, 14:25 — REGNUM Тайваньские производители электроники готовы выполнять новые правила экспортного контроля США, ограничивающие поставки микросхем в Китай. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Тайваня.
В октябре 2022 года министерство торговли США ввело новые ограничения по поставкам электронных компонентов в Китай. В частности, правительство США ограничило поставки 28 китайским компаниям широкого спектра компонентов, изготовленных с использованием американских технологий.
После этого министерство экономики Тайваня выпустило сообщением, в котором говорится о готовности следовать этим требованиям. В заявлении отмечается, что тайваньские компании «будут учитывать потребности иностранных клиентов, которые размещают заказы на производство».
Тайвань является одним из центров мировой электронной промышленности. В частности, там базируется крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC.
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