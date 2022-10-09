Тайбэй, , 14:25 — REGNUM Тайваньские производители электроники готовы выполнять новые правила экспортного контроля США, ограничивающие поставки микросхем в Китай. Об этом говорится в сообщении министерства экономики Тайваня.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) Peellden

В октябре 2022 года министерство торговли США ввело новые ограничения по поставкам электронных компонентов в Китай. В частности, правительство США ограничило поставки 28 китайским компаниям широкого спектра компонентов, изготовленных с использованием американских технологий.

После этого министерство экономики Тайваня выпустило сообщением, в котором говорится о готовности следовать этим требованиям. В заявлении отмечается, что тайваньские компании «будут учитывать потребности иностранных клиентов, которые размещают заказы на производство».

Тайвань является одним из центров мировой электронной промышленности. В частности, там базируется крупнейший в мире контрактный производитель микросхем TSMC.

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