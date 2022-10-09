Рейтинг одобрения работы Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня
Лондон, 9 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех премьеров Британии. Об этом 9 октября сообщает The Guardian со ссылкой на опрос Opinium.
Gov.uk
Лиз Трасс
Поддерживают деятельность политика лишь 16% избирателей.
Уровень одобрения работы Трасс даже ниже, чем у Терезы Мэй за несколько недель до её отставки, и у Бориса Джонсона в разгар скандала с вечеринками во время пандемии.
Ранее рейтинг нового британского премьера составлял 18%.