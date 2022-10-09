Лондон, 9 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех премьеров Британии. Об этом 9 октября сообщает The Guardian со ссылкой на опрос Opinium.

Gov.uk Лиз Трасс

Поддерживают деятельность политика лишь 16% избирателей.

Уровень одобрения работы Трасс даже ниже, чем у Терезы Мэй за несколько недель до её отставки, и у Бориса Джонсона в разгар скандала с вечеринками во время пандемии.

Ранее рейтинг нового британского премьера составлял 18%.