Москва, 9 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Автомобили, которые следуют в Крым со скоропортящимися продуктами будут отправлять на паромах через Керченский пролив в первую очередь. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Министерства транспорта России в своём телеграм-канале.

Forum.awd.ru Паром

«Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Как передавало, ранее в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что с начала возобновления железнодорожного движения по Крымскому мосту по нему прошло восемь пассажирских поездов в Крым и ещё пять — из Крыма.