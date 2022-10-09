Москва, 9 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. 9 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Эмблема московского «Спартака»

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Данил Денисов, Наиль Умяров, Данила Пруцев, Роман Зобнин, Александр Соболев, Квинси Промес, Шамар Николсон.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Максим Витюгов, Роман Ежов, Сергей Пиняев, Александр Коваленко, Амар Рахманович, Максим Глушенков.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистенты главного судьи — Рашим Абусуев и Кирилл Большаков.