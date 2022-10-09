Хабаровск, , 14:05 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» переиграл команду «СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура Первой лиги. Об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Carla Arenas

Встреча состоялась на «Стадионе имени Владимира Ленина» в Хабаровске и закончилась в пользу гостей со счётом 1:2.

В составе победителей оформил в матче дубль полузащитник Олег Иванов (11-я и 89-я минута). Автором единственного гола хозяев стал хавбек Илья Петров (62-я, с пенальти).

Отметим, по итогам встречи в активе «Рубина» стало 22 очка после 13 туров что позволяет клубу занимать пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У «СКА-Хабаровска» 17 очков и девятое место.